В Кузнецке случился пожар в многоквартирном доме

07.08.2025 | 16:03

В четверг, 7 августа, в Кузнецке случился пожар в пятиэтажном доме на улице 354-й Стрелковой дивизии.

Сообщение о возгорании на кухне в 2-комнатной квартире поступило в МЧС в 14:26. На место выехали 10 человек на 3 спецмашинах. Эвакуировали 25 местных жителей.

В квартире сгорели холодильник и кухонный гарнитур, пламя повредило внутренняя отделку помещения площадью 8 кв. м.

«Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - сообщили в МЧС.

24 июля в Кузнецке случился пожар в производственном цехе на улице Ленина. Пламя охватило помещение на площади 140 кв. м. Обошлось без пострадавших.