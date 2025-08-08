Вынесен приговор кузнечанину, желавшему воевать против России

08.08.2025 | 11:17

32-летний житель Кузнецкого района осужден за покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что мужчина являлся противником политического курса Российской Федерации и проводимой специальной военной операции. Он решил покинуть страну и вступить в украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено на территории Российской Федерации). Кузнечанин планировал участвовать в боевых действиях против России на стороне Украины.

В августе 2024 года мужчина установил контакт с представителями иностранного государства и по телефону переписывался с ними. Его целью было оказать им содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Осуществить свои планы кузнечанину не удалось: в дело вмешались сотрудники ФСБ.

«Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.