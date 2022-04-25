Могилу на кузнецком кладбище завалили палой листвой и мусором

25.04.2022 | 08:55

Жители Пензенской области продолжают пополнять перечень населенных пунктов с проблемными кладбищами. Ранее сигналы поступили из Сурска и Пензы, а теперь - из Кузнецка.

«Скажите пожалуйста, куда обратиться, чтобы убрали. Возле моей бабушки развели свалку. Я, конечно, убрать уберу, но до контейнера не донесу», - рассказала жительница города в местном сообществе во «ВКонтакте».

Она поделилась фотографией, на которой запечатлен заваленный мусором участок кладбища. На могиле куча палой листвы, веток, венков, пластиковых бутылок и других отходов.

В комментариях кузнечане разразились негодованием: «Это вообще из рамок уже выходит. А ведь это чья-то могила», «Это кошмар какой-то, что за свиньи, ничего святого. Никакого уважения к памяти».

Другие интернет пользователи рассказали, что беспорядок на кладбище связан с острым кадровым дефицитом: «На кладбище работает один человек, и тот на полставки. 60 тыс. могил он не уберет», «Рабочих нет вообще. Один смотритель на полставки, ему вряд-вряд успевать документы на захоронение оформлять, да и не входит в его обязанности уборка мусора».

Еще одна женщина рассказала, что сталкивалась с подобной ситуацией.

«Я сходила в администрацию кладбища, там сказали номер захоронения, а потом в «Зеленый город» с заявлением. И все убрали», - поделилась она опытом.