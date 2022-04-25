Сетевое издание|18+|Понедельник|25 апр 2022|10:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Могилу на кузнецком кладбище завалили палой листвой и мусором

Печать
Telegram

Жители Пензенской области продолжают пополнять перечень населенных пунктов с проблемными кладбищами. Ранее сигналы поступили из Сурска и Пензы, а теперь - из Кузнецка.

«Скажите пожалуйста, куда обратиться, чтобы убрали. Возле моей бабушки развели свалку. Я, конечно, убрать уберу, но до контейнера не донесу», - рассказала жительница города в местном сообществе во «ВКонтакте».

Она поделилась фотографией, на которой запечатлен заваленный мусором участок кладбища. На могиле куча палой листвы, веток, венков, пластиковых бутылок и других отходов.

В комментариях кузнечане разразились негодованием: «Это вообще из рамок уже выходит. А ведь это чья-то могила», «Это кошмар какой-то, что за свиньи, ничего святого. Никакого уважения к памяти».

Другие интернет пользователи рассказали, что беспорядок на кладбище связан с острым кадровым дефицитом: «На кладбище работает один человек, и тот на полставки. 60 тыс. могил он не уберет», «Рабочих нет вообще. Один смотритель на полставки, ему вряд-вряд успевать документы на захоронение оформлять, да и не входит в его обязанности уборка мусора».

Еще одна женщина рассказала, что сталкивалась с подобной ситуацией.

«Я сходила в администрацию кладбища, там сказали номер захоронения, а потом в «Зеленый город» с заявлением. И все убрали», - поделилась она опытом.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Года идут...меняются замы главы по благоустройству, главы администрации, губернаторы наконец..... а на кладбищах как был бардак, так он и остается!!!

пора к этому привыкнуть!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте