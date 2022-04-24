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Глас народа

Пензенские кладбища продолжают зарастать мусором

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Перед Пасхой и в праздник многие жители Пензенской области посещают кладбища. Состояние некоторых мест захоронений вызывает у них недовольство.

Так, жительница Сурска Антонина разместила в социальной сети «ВКонтакте» кадры с кладбищем, заваленным мусором, и подписью: «Стыд и позор нашей администрации».

По словам автора, бытовые отходы скопились не только у входа, их начали складировать и у могил.

«В таком плачевном состоянии находятся наши кладбища в городе Сурске. Куда смотрит наша администрация? Где она? Премии получает за хорошую работу?» - возмутилась Антонина.

С ее мнением согласилась местная жительница Наталья.

«Тихий ужас. Вокруг кладбища беда! Понимаю прекрасно, что это делаем мы, но 3 контейнера у ворот - это бред сумасшедшего. Людям мусор с могил вынести некуда. Этот вопрос как-то должен решаться. С мертвых оплату за мусор не спросишь, поэтому убирать никто не хочет! А людям деваться некуда, когда убирают могилы родственников», - высказалась она.

В Пензе состояние мест захоронений тоже вызывает нарекания. В очередной раз проблему мусора на Восточном кладбище подняли в той же социальной сети «ВКонтакте». Пользовательница Светлана поделилась снимками, запечатлевшими строительные отходы, которые лежат у могил.

«Вот такую свалку устроили у Восточного кладбища. Прямо через забор от могил. Постыдились бы. К Радонице хоть уберите!» - прокомментировала женщина.

Восточное кладбище очищают от мусора регулярно, однако он все равно скапливается. Причина та же - малое количество контейнеров.

Видео, фото 1 и 2 Тони Чикиримовой, vk.com/sursk58rus, фото 3 и 4 Светланы Усовой, vk.com/penza_live.

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