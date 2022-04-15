Пензенец рассказал об удручающем состоянии сквера «40 лет Победы»

15.04.2022 | 10:01

Житель областного центра попросил благоустроить сквер «40 лет Победы», где несколько месяцев назад была установлена стела «Пенза - город трудовой доблести». Свое обращение он опубликовал на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Просьба провести в порядок парк «40 лет Победы». Новый монумент поставили, а даже траншеи под кабель не зарыли. При открытии зимой снегом было прикрыто. А сейчас грязь вокруг», - рассказал мужчина.

Он сделал несколько фото, по которым можно оценить состояние территории за мемориальным комплексом. Видно, что мощенная тротуарной плиткой дорожка неожиданно обрывается, переходя в засыпанную щебнем и песком площадку, после которой начинается грязевое месиво. Земля в местах прохождения коммуникаций не разровнена.

В разное время горожанин опубликовал в аккаунте губернатора как минимум два комментария, касающихся проблемы. Однако, по данным на 9:50 15 апреля, ни на один из них не поступило официального ответа.

Стелу «Пенза - город трудовой доблести» торжественно открыли 27 декабря 2021 года. Этому событию предшествовало несколько месяцев реконструкции парка.

Стела представляет собой 16-метровую конструкцию весом 3,9 тонны. На ней выгравированы знаменитый снимок «А мы из Пензы», сделанный у цоколя колонны рейхстага, изображение врачей одного из эвакогоспиталей, а также текст президентского указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести.

Фото Дмитрия Желтова, vk.com