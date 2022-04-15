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Глас народа

Пензенец рассказал об удручающем состоянии сквера «40 лет Победы»

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Житель областного центра попросил благоустроить сквер «40 лет Победы», где несколько месяцев назад была установлена стела «Пенза - город трудовой доблести». Свое обращение он опубликовал на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Просьба провести в порядок парк «40 лет Победы». Новый монумент поставили, а даже траншеи под кабель не зарыли. При открытии зимой снегом было прикрыто. А сейчас грязь вокруг», - рассказал мужчина.

Он сделал несколько фото, по которым можно оценить состояние территории за мемориальным комплексом. Видно, что мощенная тротуарной плиткой дорожка неожиданно обрывается, переходя в засыпанную щебнем и песком площадку, после которой начинается грязевое месиво. Земля в местах прохождения коммуникаций не разровнена.

В разное время горожанин опубликовал в аккаунте губернатора как минимум два комментария, касающихся проблемы. Однако, по данным на 9:50 15 апреля, ни на один из них не поступило официального ответа.

Стелу «Пенза - город трудовой доблести» торжественно открыли 27 декабря 2021 года. Этому событию предшествовало несколько месяцев реконструкции парка.

Стела представляет собой 16-метровую конструкцию весом 3,9 тонны. На ней выгравированы знаменитый снимок «А мы из Пензы», сделанный у цоколя колонны рейхстага, изображение врачей одного из эвакогоспиталей, а также текст президентского указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести.

Фото Дмитрия Желтова, vk.com

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Зато у нас храм за за 14млд

Гость||

А город весь они не хотят благоустроить , вообще уже ничего не делают , зачем нам столько бездельников

Гость||

Стелу делали для галочки. Галочка поставлена и стоит. О сквере можно забыть.

Гость||

Бардак был и будет

Гость||

Кому этот всратый парк сдался.задрали уже со своими вонючим памятниками..на каждом углу впихивают.

Гость||

Да где же столько людей, ремонтников найти в Пензе всё видят грязь разруху, но в ремонтники идти никто не хочет, предлагаете, взять лопаты депутатам? Так у нас на всё уголки Пензы и депутатов не хватит 5000 улиц. А тут ещё и область подтягивается и каждая деревня в 7 домов просят хорошую благоустроенную дорогу к дому.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

есколько месяцев назад была установлена стела «Пенза - город трудовой доблести».
Вот всю свою трудовую доблесть и показали. Так что стела в тему там.

Гость||

да кто же пойдет лопатой махать и говн... убирать за копейки??? все только командовать привыкли за нормальные зарплаты. беженцев туда не устроишь а вдруг обидятся, да им и так все выдают, арестанты сидят -им тоже не положено, исправработы на лопату и метлу не выдают. так что все как всегда

Гость||

Задрала уже пензенская воровская администрация.

Гость||

Гость писал(a):

Задрала уже пензенская воровская администрация.
На выборы надо было ходить.

Гость||

Гость писал(a):

Вот всю свою трудовую доблесть и показали. Так что стела в тему там.
Непростые времена.

Гость||

В разное время горожанин опубликовал в аккаунте губернатора как минимум два комментария, касающихся проблемы. Однако, по данным на 9:50 15 апреля, ни на один из них не поступило официального ответа. Делать чтоль больше нечего?

Гость||

Вы голосовали за это.хавай стадо

Имя: Гость
Комментарий:

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