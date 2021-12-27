Состоялось открытие стелы «Пенза - город трудовой доблести»

27.12.2021 | 21:07

Пожалуй, такого количества посетителей здесь не было со времен открытия сквера «40 лет Победы». Начинается новый этап его жизни. Это место в Арбекове выбрали для установки стелы «Пенза - город трудовой доблести». За несколько месяцев парк преобразился, в его центре установили памятный архитектурный ансамбль. Проект реализовали благодаря поддержке Российского военно-исторического общества.

«О каждом пилоне можно рассказывать целый час. И это нужно сделать обязательно, рассказать об этих предприятиях, об этих героях, о тех подростках, которые стояли за станками, не щадя себя, своего здоровья, а иногда даже жизни, которые круглосуточно были на работе, которые строили Сурский оборонительный рубеж, обо всех нужно рассказать, потому что это герои», - отметил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«На заводе мы работали, делали военные детали, работы было очень много, завод был большой. Я была еще молоденькая», - рассказала труженица тыла Раиса Вилкова.

Ей и Варваре Андреевой по поручению главы региона на дом доставили знаки отличия. На официальной церемонии открытия стелы женщины в силу возраста и состояния здоровья не присутствовали. Зато дети, чьи родители работали на фронт, пришли почтить память земляков, ковавших победу в тылу.

«Отец мой работал 18 лет. Его вернули, он работал на велозаводе. И еще у нас погиб его брат. У нас много кто погибли на войне, мы их чтим», - пояснила жительница г. Пензы Наталья Портнова.

Пенза была удостоена звания «Город трудовой доблести» в мае 2021 года. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«В годы Великой Отечественной войны на территорию Пензенской области было эвакуировано 65 предприятий, 13 из них - машиностроительные предприятия. Каждый четвертый взрыватель, который использовался в бомбах, в минах, в снарядах, был сделан на пензенской земле. Здесь же изготавливалась легендарная «Катюша», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В этом году звания «Город трудовой доблести» присвоено 24 городам страны.