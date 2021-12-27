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Общество

Состоялось открытие стелы «Пенза - город трудовой доблести»

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Пожалуй, такого количества посетителей здесь не было со времен открытия сквера «40 лет Победы». Начинается новый этап его жизни. Это место в Арбекове выбрали для установки стелы «Пенза - город трудовой доблести». За несколько месяцев парк преобразился, в его центре установили памятный архитектурный ансамбль. Проект реализовали благодаря поддержке Российского военно-исторического общества.

«О каждом пилоне можно рассказывать целый час. И это нужно сделать обязательно, рассказать об этих предприятиях, об этих героях, о тех подростках, которые стояли за станками, не щадя себя, своего здоровья, а иногда даже жизни, которые круглосуточно были на работе, которые строили Сурский оборонительный рубеж, обо всех нужно рассказать, потому что это герои», - отметил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«На заводе мы работали, делали военные детали, работы было очень много, завод был большой. Я была еще молоденькая», - рассказала труженица тыла Раиса Вилкова.

Ей и Варваре Андреевой по поручению главы региона на дом доставили знаки отличия. На официальной церемонии открытия стелы женщины в силу возраста и состояния здоровья не присутствовали. Зато дети, чьи родители работали на фронт, пришли почтить память земляков, ковавших победу в тылу.

«Отец мой работал 18 лет. Его вернули, он работал на велозаводе. И еще у нас погиб его брат. У нас много кто погибли на войне, мы их чтим», - пояснила жительница г. Пензы Наталья Портнова.

Пенза была удостоена звания «Город трудовой доблести» в мае 2021 года. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«В годы Великой Отечественной войны на территорию Пензенской области было эвакуировано 65 предприятий, 13 из них - машиностроительные предприятия. Каждый четвертый взрыватель, который использовался в бомбах, в минах, в снарядах, был сделан на пензенской земле. Здесь же изготавливалась легендарная «Катюша», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В этом году звания «Город трудовой доблести» присвоено 24 городам страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Кол жуликам и ворам, вот название этой конструкции. А стела Слава Героям вами уничтожается у кинотеатра Родина.Не вам жулью ставить памятники трудовому народу.

Гость||

Траурные венки уничтоженным Единой Россией ЗИФу и ещё чуть живому Пензмашу , а так же угробленной Эре которые ковали Великую Победу уже положили ? Какая же лицемерная , наглая и воровская власть. Оккупанты , то что не смогли сделать фашисты сделали "свои" , да ещё и флаги РОА притащили на открытие вместо красных знамен.

Гость||

65 предприятий,13 машиностроительные,я стесняюсь спросить куда же все это делась то,стелу они открыли...

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