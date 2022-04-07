В Кузнецке яму на дороге засыпали песком и забросали кирпичами

07.04.2022 | 09:46

В группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото процесса ликвидации ямы на дороге. Выбоину просто засыпали песком, сверху набросали кирпичей.

«Строительство дорог кирпичами в Кузнецке. Дождь смоет песок, останутся кирпичи для прокола колес», - написал автор снимка.

Горожане не замедлили откликнуться на пост.

«Учитывая, в каком состоянии дороги, это ж сколько кирпича нужно-то!!! Вот если на кирпич средства есть, а на асфальт нет, то, может, проще всю дорогу кирпичом выложить? Потом ремонтировать ямочно будет легче. Вынул поломавшийся кирпич - вставил целый...» - предложил один из комментаторов.

«А кто вам прямо сейчас будет дороги делать? В это время года? Скажите спасибо хоть кирпичами ямы заделывают временно», - возразил другой.

«Вот и мусор строительный пригодился, а спишут как экспериментальный состав», - сыронизировал третий.

Ранее в Пензе подручными средствами засыпали выбоины на внутриквартальной дороге в районе улицы Карпинского.

«Для ремонта дороги нужно, чтобы все просохло. В ноябре все отремонтируют», - горько пошутил один из пользователей.