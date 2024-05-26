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Глас народа

Пензячку расстроил вид фонтана в парке Белинского

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Читательницу сетевого издания «ПензаИнформ» Елену неприятно поразил закрытый фонтан в парке имени В. Г. Белинского.

Женщина побывала в зеленой зоне в субботу, 25 мая, и осталась в недоумении: аттракционы открылись, очень много отдыхающих, на площадке перед планетарием выступают творческие коллективы, а гидротехническое сооружение по-прежнему накрыто.

«Мы специально приехали из Арбекова погулять в парке всей семьей. Особенно нравится гулять в обновленной зоне у планетария. И фонтан новый очень нравится, приятно рядом с ним качаться на качелях», - рассказала Елена.

Она задалась вопросом, почему на Фонтанной площади сооружение включено и работает, а в парке чашу даже не стали открывать после зимы.

Пензячку расстроил вид фонтана в парке Белинского

«Нехорошие ответы закрадываются в голову при взгляде на этот синий кожух, скрывающий все на свете. Может, все уже успело сломаться? Может, элементарно руки не дошли? В любом случае неприятное впечатление. Думаю, многие гуляющие, как и я, были разочарованы. Для чего тогда все это строилось, если ничего не работает?» - добавила пензячка.

В заключение она выразила желание узнать, когда сооружение все-таки включат.

Фонтан с чашей из карельского гранита открыли 2 сентября прошлого года. Гидротехническое сооружение работало с 10:00 до 22:00. С 19:00 струи подсвечивались. На зиму чашу закрыли. Для этого из бюджета города выделили 300 000 рублей.

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