На улице Карпинского дорогу починили кирпичами

30.03.2022 | 21:11

И так сойдет, видимо, подумали те, кто подручными средствами отремонтировал дорогу, ведущую от дома № 37 на улице Карпинского к № 41, 33а, и 33Б, а также к школе и торговой точке. Поток тут интенсивный, причем проезжую часть делят между собой автомобилисты и пешеходы. Первые едва крадутся, чтобы не повредить на многочисленных ямах колеса и подвеску.

Пешие, увидев машины, отходят в сторону, чтобы не окатило грязью. Местные сравнивают состояние асфальта на этом участке и у себя во дворе.

«Я живу около Карпинского, 13, у нас ужасно, как здесь, такая и у нас. Года два-три точно я не видела, чтобы что-то делали. Да просто никому это не надо», - рассказала Лидия Вячеславовна.

Кирпичи, уложенные в ямы, помогут лишь на короткий срок. Под многочисленными колесами в условиях повышенной влажности строительный материал быстро разрушится.