На проспекте Строителей подломилась опора светофора

27.05.2024 | 15:30

В Пензе у торгового центра «КаГау» на проспекте Строителей опасно накренилась опора светофора. Столб подломился, регулирующее устройство перестало выполнять свою функцию.

Фото сломанной опоры опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 27 мая. «Светофор приуныл», «Устал бедолага, решил сменить позу», - пошутили пензенцы.

Один из пользователей поделился снимком специалистов, которые приехали для ремонта.

В мае горожане сообщали, что оторвался светофор на пересечении улиц Ново-Тамбовской и Воронова. Он повис на проводе.

27 марта неожиданно подломилась опора светофора у монумента «Самолет» на проспекте Победы. Коммунальщики обещали отремонтировать объект до конца апреля, однако не сделали этого.

Фото группы «Сова Пенза авто».