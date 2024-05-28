Сетевое издание|18+|Вторник|28 мая 2024|13:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Кузнечан на две недели оставят без горячей воды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во второй половине июня жителям Кузнецка, чьи дома подсоединены к системе горячего водоснабжения, останутся без этого блага цивилизации. Ресурс отключат в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщили в МКП «Теплоснабжение», горячая вода будет отсутствовать с 17 по 30 июня.

В этот период должна проводиться опрессовка теплосетей, технический осмотр и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов.

По всем техническим вопросам кузнечанам следует обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу предприятия по телефону 3-04-56.

Ранее в Пензе продлили срок гидравлических испытаний теплосетей, из-за которых горожане на нескольких улицах остались без горячей воды. Ее отключили 20 мая и должны были вернуть 22-го числа. Однако затем срок перенесли: ГВС появится не ранее 3 июня.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте