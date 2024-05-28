Кузнечан на две недели оставят без горячей воды

28.05.2024 | 11:15

Во второй половине июня жителям Кузнецка, чьи дома подсоединены к системе горячего водоснабжения, останутся без этого блага цивилизации. Ресурс отключат в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщили в МКП «Теплоснабжение», горячая вода будет отсутствовать с 17 по 30 июня.

В этот период должна проводиться опрессовка теплосетей, технический осмотр и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов.

По всем техническим вопросам кузнечанам следует обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу предприятия по телефону 3-04-56.

Ранее в Пензе продлили срок гидравлических испытаний теплосетей, из-за которых горожане на нескольких улицах остались без горячей воды. Ее отключили 20 мая и должны были вернуть 22-го числа. Однако затем срок перенесли: ГВС появится не ранее 3 июня.