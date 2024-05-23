Таблички на чаше фонтана в Пензе требуют замены

23.05.2024 | 14:00

«Мало того что не имеют смысла, так еще и портят внешний вид», - высказалась о табличках на чаше главного фонтана в Пензе горожанка Екатерина.

Надпись гласит: «Купаться в фонтане запрещено!» Как рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» женщина, сейчас местами ее не видно, местами она выглядит неэстетично - некоторые таблички обломаны по краям.

Екатерина поделилась соответствующими снимками.

«Неудивительно, что пензенцы не обращают на надписи никакого внимания и лезут в воду, если уж сами власти так безалаберно относятся к этим табличкам», - высказала мнение горожанка.

Она попросила чиновников заменить испорченное имущество на новое или вовсе убрать его.

Ранее пензенцы предложили установить у фонтана знак о запрете купания по ГОСТу 12.4.026-2015. Тогда нарушителей можно было бы штрафовать.

Как пояснили в управлении ЖКХ, сделать это невозможно, поскольку такой знак размещают в акватории водного объекта, а фонтан - это гидротехническое сооружение.