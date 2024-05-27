В Кузнецке будут превращать подвалы домов в убежища

27.05.2024 | 19:42

Подвалы кузнецких домов и учреждений должны быть готовы к размещению людей в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом в понедельник, 27 мая, на планерке в администрации сообщил глава города Сергей Златогорский.

«Напоминаю всем управляющим компаниям про необходимость решения вопросов по гражданской обороне. Подвалы, входы в подвалы, те, которые проверены управлением ГО ЧС и которые признаны пригодными для укрытий, они должны приводиться в порядок», - рассказал он.

Глава города подчеркнул, что в домах нужно найти ответственных людей, которые станут следить за состоянием подвалов. Помещения нужно оборудовать.

«Это суровая необходимость, реалии нашего времени. Да, нас пока не касается и, дай бог, не коснется. В советское время мы были уверены в завтрашнем дне, но тем не менее бомбоубежища были на всю страну. Нам надо эти вопросы не упускать. Понятно, что это заботы дополнительные, но это безопасность и жизнь наших людей», - заявил Златогорский.

Он поручил руководителям организаций и управлений заняться этими вопросами в своих учреждениях.

«Послушайте там воинственные заявления всяких ребят, посмотрите, куда и чего долетает уже, и делайте выводы», - отметил глава города.