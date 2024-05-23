Сетевое издание|18+|Четверг|23 мая 2024|19:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа

«Нас запрут»: жителей ул. Семейной возмутило перекрытие дороги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал житель улицы Семейной (ЖК «Сурский квартал», Засечное) в надежде, что на его обращение отреагируют дорожники.

«Сегодня СМИ со ссылкой на Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области (я проверил, там действительно есть эта информация) сообщили, что меня и мою семью на 3 дня запрут в своем микрорайоне. Потому что только так я могу понять карту грядущего перекрытия и его описание», - пожаловался мужчина.

Участок дороги на Ново-Терновской от улицы Терновского до Алой перекроют на 3 дня - с 00:00 24 мая до 6:00 27-го числа. Там будут проводиться работы по устройству асфальтобетонного покрытия, объяснили в региональном минстрое. Водителям предлагают объезжать перекрытый отрезок по улицам Алой, Светлой и Сухумской.

«Нас запрут»: жителей ул. Семейной возмутило перекрытие дороги

По словам мужчины, при таком раскладе у жителей ЖК «Сурский квартал» и «Семейный» нет возможности выехать совсем.

«У нас на Ново-Терновскую - 3 выезда, все они, получается, выходят на перекрытый участок. Выехать через ЖК «Весна» на Терновского мы не можем: они поставили шлагбаум. Что происходит вообще? Кто-нибудь объяснит, как к нам, в конце концов, скорая и пожарная доедут, если что?» - возмутился житель улицы Семейной.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте