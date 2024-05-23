«Нас запрут»: жителей ул. Семейной возмутило перекрытие дороги

23.05.2024 | 14:40

В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал житель улицы Семейной (ЖК «Сурский квартал», Засечное) в надежде, что на его обращение отреагируют дорожники.

«Сегодня СМИ со ссылкой на Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области (я проверил, там действительно есть эта информация) сообщили, что меня и мою семью на 3 дня запрут в своем микрорайоне. Потому что только так я могу понять карту грядущего перекрытия и его описание», - пожаловался мужчина.

Участок дороги на Ново-Терновской от улицы Терновского до Алой перекроют на 3 дня - с 00:00 24 мая до 6:00 27-го числа. Там будут проводиться работы по устройству асфальтобетонного покрытия, объяснили в региональном минстрое. Водителям предлагают объезжать перекрытый отрезок по улицам Алой, Светлой и Сухумской.

По словам мужчины, при таком раскладе у жителей ЖК «Сурский квартал» и «Семейный» нет возможности выехать совсем.

«У нас на Ново-Терновскую - 3 выезда, все они, получается, выходят на перекрытый участок. Выехать через ЖК «Весна» на Терновского мы не можем: они поставили шлагбаум. Что происходит вообще? Кто-нибудь объяснит, как к нам, в конце концов, скорая и пожарная доедут, если что?» - возмутился житель улицы Семейной.