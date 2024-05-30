Пензячку привел в ужас заброшенный фонтан в сквере Льва Ермина

30.05.2024 | 10:22

Фонтан в сквере имени Льва Ермина на перекрестке улиц Володарского и Пушкина пришел в полный упадок. Об этом в четверг, 30 мая, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала жительница областного центра по имени Алина.

«Гуляли с подругой по центру Пензы и обратили внимание на фонтан у здания «Пензгражданпроекта». Слов нет, чтобы передать это убожество! Плитка откололась, трубы ржавые, на стенах потеки», - описала гидротехническое сооружение горожанка.

В подтверждение своих слов она прислала фото и видеозапись.

«А ведь эта «красота» находится рядом с администрацией города. Неужели чиновники не видят, что творится у них под боком? Неужели наш город настолько беден, что нельзя привести фонтан в порядок, чтобы этот уголок радовал и взрослых, и детей?» - задала Алина вопросы.

Фонтан в сквере имени Ермина был сооружен в 2005 году, однако работал он недолго. Его запускали также в июне 2016-го, затем включали в 2019-м. В 2023-м в администрации Пензы сообщили, что составляется смета на ремонт, но этим все и ограничилось.

Ранее еще одна горожанка посетовала на то, что в парке имени В. Г. Белинского до сих пор не расчехлен после зимы фонтан с подсветкой в реконструированной зоне у планетария, который открыли 2 сентября прошлого года.