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Глас народа

Пензячку привел в ужас заброшенный фонтан в сквере Льва Ермина

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Фонтан в сквере имени Льва Ермина на перекрестке улиц Володарского и Пушкина пришел в полный упадок. Об этом в четверг, 30 мая, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала жительница областного центра по имени Алина.

Пензячку привел в ужас заброшенный фонтан в сквере Льва Ермина

«Гуляли с подругой по центру Пензы и обратили внимание на фонтан у здания «Пензгражданпроекта». Слов нет, чтобы передать это убожество! Плитка откололась, трубы ржавые, на стенах потеки», - описала гидротехническое сооружение горожанка.

Пензячку привел в ужас заброшенный фонтан в сквере Льва Ермина

В подтверждение своих слов она прислала фото и видеозапись.

Пензячку привел в ужас заброшенный фонтан в сквере Льва Ермина

«А ведь эта «красота» находится рядом с администрацией города. Неужели чиновники не видят, что творится у них под боком? Неужели наш город настолько беден, что нельзя привести фонтан в порядок, чтобы этот уголок радовал и взрослых, и детей?» - задала Алина вопросы.

Фонтан в сквере имени Ермина был сооружен в 2005 году, однако работал он недолго. Его запускали также в июне 2016-го, затем включали в 2019-м. В 2023-м в администрации Пензы сообщили, что составляется смета на ремонт, но этим все и ограничилось.

Ранее еще одна горожанка посетовала на то, что в парке имени В. Г. Белинского до сих пор не расчехлен после зимы фонтан с подсветкой в реконструированной зоне у планетария, который открыли 2 сентября прошлого года.

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