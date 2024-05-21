У дома на проспекте Строителей появился «тропический душ»

21.05.2024 | 14:15

Жители дома № 32 на проспекте Строителей устали от регулярных порывов на сети и решили на них «заработать». Идеей «коммерциализации» ЧП поделился участник чата телеграм-канала PenzaInform во вторник, 21 мая.

«Инновационные достижения в сфере улучшения жизни граждан: МКД обзавелся персональным тропическим душем. Данная инновация находится под патронажем ответственных за водоснабжение лиц, которые с периодичностью раз в неделю выделяют бригаду специалистов, по мнению жильцов дома, для поддержания объекта в рабочем состоянии. Более логичного объяснения у них нет», - пошутил пензенец.

На видео, прикрепленном к сообщению, - труба надземной теплосети, из которой струится вода.

Горожанин сообщил, что на общем собрании жители дома решили попросить чиновников поставить душевые кабинки у места порыва.

«50% дохода с предпринимательской деятельности пойдут в фонд детского сада, граничащего с МКД», - уточнил он.