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Глас народа

Пензячка: На заброшенной площадке на ребенка рухнула конструкция

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Детские забавы на спортивной площадке рядом с домом № 49 на улице Чкалова закончились печально. Об этом рассказала местная жительница в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, заброшенная спортплощадка и полуразрушенная хоккейная коробка являются для родителей из этого и окрестных домов единственной территорией для прогулок с детьми.

«16 мая я гуляла со своим ребенком на спортивной площадке, и ему на голову упала металлическая конструкция в виде брусьев, повалила его с ног и накрыла металлической трубой», - описала ситуацию женщина.

Пензячка: На заброшенной площадке на ребенка рухнула конструкция

В доказательство своих слов она выложила фотографии площадки. Из густой травы поднимаются полуразрушенные ржавые спортивные элементы. Также на снимке видно, что одна из конструкций повалена.

«Скажите, почему администрации города дозволено доводить спортивные площадки, на которых гуляют дети, до аварийных состояний?» - завершила пензячка вопросом свое послание.

Пензенцы не раз жаловались на опасные для жизни и здоровья детей игровые площадки. Так, негодование высказывали жители улиц Красной, Бухарской, 4-го Орловского проезда. В 2023 году прокуратура проверила состояние детских игровых и спортивных площадок в Пензе, Кузнецке, Заречном и других населенных пунктах области и выявила массу нарушений.

Фото со страницы Олега Мельниченко.

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