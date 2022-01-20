Сосульки на 4 этажа: на ул. Совхоз-Техникум промок угол дома

20.01.2022 | 16:34

В последние дни жители Пензы в социальных сетях часто делятся фотографиями, на которых запечатлены свисающие с крыш домов сосульки, однако кадр, появившийся в четверг, 20 января, в местной группе Instagram, потряс пользователей.

На снимке - дом № 49 на улице Совхоз-Техникум. Угол здания намок с пятого по первый этаж, вероятно из-за протечки крыши.

Балконы на четырех этажах со стороны, примыкающей к углу, буквально облеплены сосульками, что может свидетельствовать о текшей долгое время жидкости.

«Администрация, видимо, ждет, когда угол рухнет», - написал автор поста.

При этом на фото не видно, чтобы территория была как-то огорожена.

На угрожающую жизни наледь уже жаловались пензенцы с улиц Попова, Мира, Ленинградской, Красной, Краснова, а также зареченцы с улиц Зеленой и Ленина.

Источник: www.instagram.com/sova_penza_avto.