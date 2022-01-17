На два этажа: жители Пензы и Заречного пожаловались на сосульки

17.01.2022 | 09:54

Жители области пожаловались на сосульки, свисающие с крыш домов и угрожающие жизни и здоровью людей.

Так, вечером в воскресенье, 16 января, один из жителей Пензы Николай П. прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фотографии домов, расположенных по пути следования в гимназию № 53 на улице Попова.

«Каждый день мимо них ходят дети. Сосульки страшные», - написал горожанин.

Обратившаяся в тот же день жительница областного центра Наталья С. показала наледь на крыше дома № 29а на улице Краснова.

«Мы все в курсе о катаклизмах погоды и всеобщих трудностях, связанных с ними! Но сосульки, точнее ледяные глыбы, не самоликвидируются все же!» - заявила женщина.

Жалуются и жители Заречного. В местном сообществе zar_info58 в Instagram 16-го числа появились фотографии сосулек на крыше дома № 25 на улице Зеленой.

«На два этажа... А внизу проходит пешеходная дорожка. Будьте предельно аккуратны!» - написал автор поста.

«На Зеленой, 7, такие же. Самим сбивать нельзя, очень опасно»; «Вы на Ленина, 3, посмотрите, там вообще занавес», - поделились адресами другие пользователи из закрытого города.

Представитель зареченского ООО «ЖКХ» ответил, что проведение необходимых работ запланировано на понедельник «ввиду необходимости использования автовышки», территорию уже огородили.