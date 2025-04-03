Житель области разместил в Сети понравившееся ему порновидео

03.04.2025 | 08:19

42-летний житель Пензенской области оказался распространителем видео порнографического характера. Информация об этом поступила сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального управления МВД.

При проверке сведения подтвердились: мужчина действительно разместил запрещенный контент на своей странице в социальной сети. Он объяснил свой поступок тем, что ему понравилось видео.

Теперь на любителя «клубнички» возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда жители региона размещают порноматериалы в Сети. Мотивы различные: стремление привлечь внимание к своей странице или расширить круг знакомств, месть за нежелание поддерживать отношения, а также шантаж и вымогательство.

А 36-летняя женщина сочла неприличные фотографии веселыми и поместила на своей странице, чтобы посмеяться над ними.