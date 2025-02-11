Сетевое издание|18+|Вторник|11 фев 2025|19:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Telegram появились фейковые аккаунты главы Пензы

Печать
Telegram

Не прошло и двух дней с тех пор, как глава Пензы Олег Денисов завел официальный канал в Telegram, а мошенники уже создали фейковые аккаунты в мессенджере и рассылают сообщения от имени чиновника.

«Всегда нужно позвонить лично тому, от чьего лица представляется собеседник, и проверить достоверность информации. Будьте бдительны!» - предупредил Денисов своих подписчиков вечером во вторник, 11 февраля.

В начале месяца об аналогичной атаке сообщал губернатор Олег Мельниченко.

«Опять активизировались мошенники с территории недружественных стран, которые продолжают раскачивать ситуацию и якобы от моего имени пишут в мессенджерах. Убедительная просьба не реагировать на эти провокации, а о случаях подобных звонков и сообщений сразу сообщать непосредственному руководству. Всегда проверяйте профиль, с которого вам пишут или звонят», - обратился он к пользователям.

Ранее злоумышленники также запускали рассылки от лица сейчас уже бывших глав Заречного и Пензы Олега Климанова и Александра Басенко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте