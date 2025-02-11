В Telegram появились фейковые аккаунты главы Пензы

11.02.2025 | 18:21

Не прошло и двух дней с тех пор, как глава Пензы Олег Денисов завел официальный канал в Telegram, а мошенники уже создали фейковые аккаунты в мессенджере и рассылают сообщения от имени чиновника.

«Всегда нужно позвонить лично тому, от чьего лица представляется собеседник, и проверить достоверность информации. Будьте бдительны!» - предупредил Денисов своих подписчиков вечером во вторник, 11 февраля.

В начале месяца об аналогичной атаке сообщал губернатор Олег Мельниченко.

«Опять активизировались мошенники с территории недружественных стран, которые продолжают раскачивать ситуацию и якобы от моего имени пишут в мессенджерах. Убедительная просьба не реагировать на эти провокации, а о случаях подобных звонков и сообщений сразу сообщать непосредственному руководству. Всегда проверяйте профиль, с которого вам пишут или звонят», - обратился он к пользователям.

Ранее злоумышленники также запускали рассылки от лица сейчас уже бывших глав Заречного и Пензы Олега Климанова и Александра Басенко.