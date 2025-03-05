Беседа с «военным экспертом» обошлась зареченке в 2 млн рублей

05.03.2025 | 19:48

Мошенники испугали 55-летнюю жительницу Заречного известием о том, что ее деньги переводят украинцам, и выманили у женщины крупную сумму.

Началось все с того, что горожанка получила в Telegram сообщение от незнакомца, представившегося военным экспертом. Он рассказал, что кто-то из коллег оформляет кредиты на имя собеседницы. Эти средства направляют на Украину.

Женщину встревожила перспектива нести ответственность за поддержку недружественного государства, и она поддалась на уговоры «военного эксперта». Тот попросил ее переводить деньги, чтобы закрывать якобы взятые кредиты.

Зареченка перечислила на указанные номера карт свои сбережения - 932 900 рублей. Затем она оформила в разных банках займы на общую сумму в 1 млн 243 тыс. рублей. Все средства также ушли мошенникам.

«Во всех финансовых организациях сотрудники спрашивали, на какие цели берется кредит, рассказывали о мошенниках, но зареченку это не остановило», - сообщил портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Сергея Яшкина.

Женщина осознала, что стала жертвой аферистов только через неделю, когда деньги так и не вернулись на ее счет. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.