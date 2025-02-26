Многодетный отец из Лунинского района ответил за комментарий в Сети

26.02.2025 | 18:56

В Лунинском районе перед судом предстал местный житель, который оставил в соцсети комментарий экстремистской направленности.

Мужчина, используя сотовый телефон, на своей странице во «ВКонтакте» сделал репост сообщения, посвященного лицам цыганской национальности. Под публикацией он написал слова, возбуждающие ненависть к этой группе граждан, унижающие их достоинство. Во фразах также была нецензурная лексика.

Запись заметила прокуратура. На мужчину возбудили дело об административном правонарушении.

Свою вину лунинец признал. При вынесении решения суд учел его личность, имущественное и семейное положение, а также то, что мужчина впервые совершил административное правонарушение и содержит 5 маленьких детей.

Сельчанину назначили штраф в 5 000 рублей.