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Криминал

Пензенец распространил порнографию ради знакомства с женщинами

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В Пензенской области в полицию сообщили, что на странице сообщества в соцсети появился порнографический снимок.

Проверка подтвердила информацию, полицейские начали розыск злоумышленника, нарушившего закон.

Им оказался 42-летний житель региона. Он во всем сознался и пояснил, что опубликовал в сообществе объявление с интимной фотографией, чтобы познакомиться с женщинами.

По факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Ранее на том же нарушении закона попался 33-летний житель Пензы. Порнографические материалы он опубликовал на своей странице в соцсети. Горожанин тоже объяснил свой поступок тем, что желал завести знакомство с девушками.

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