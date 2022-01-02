Жителей Шуиста лишили праздничного настроения в новогоднюю ночь

02.01.2022 | 11:22

В сквере на улице Дружбы в микрорайоне Шуист не зажгли огни на новогодней елке в ночь на 1 января.

На это в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался местный житель.

«Всегда так красиво было. Впервые такое… Люди приходили к елочке, разворачивались и уходили. Ни игрушек, ни гирлянд – стоит одинокий зеленый конус. Позор администрации района и всем, кто ответственен за украшение города», - возмутился горожанин, оставшийся анонимом.

Мнение пользователя поддержали комментаторы.

«Да весь город не был украшен, как Олег Мельниченко встал во главе. Никакого праздничного настроения», «Гринч украл Рождество», «Ленин, главное, золотой есть» , - высказались они.

Ранее горожане высказали недовольство тем, как выглядит новогодняя Пенза. По их словам, город сер и убог, а количество украшений к празднику не прибавляется, а, наоборот, уменьшается с каждым годом.

«Просто страх какой-то», «Ощущения праздника вообще нет», - пожаловались пензенцы.