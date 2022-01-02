Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 янв 2022|13:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Жителей Шуиста лишили праздничного настроения в новогоднюю ночь

Печать

В сквере на улице Дружбы в микрорайоне Шуист не зажгли огни на новогодней елке в ночь на 1 января.

На это в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался местный житель.

«Всегда так красиво было. Впервые такое… Люди приходили к елочке, разворачивались и уходили. Ни игрушек, ни гирлянд – стоит одинокий зеленый конус. Позор администрации района и всем, кто ответственен за украшение города», - возмутился горожанин, оставшийся анонимом.

Мнение пользователя поддержали комментаторы.

«Да весь город не был украшен, как Олег Мельниченко встал во главе. Никакого праздничного настроения», «Гринч украл Рождество», «Ленин, главное, золотой есть» , - высказались они.

Ранее горожане высказали недовольство тем, как выглядит новогодняя Пенза. По их словам, город сер и убог, а количество украшений к празднику не прибавляется, а, наоборот, уменьшается с каждым годом.

«Просто страх какой-то», «Ощущения праздника вообще нет», - пожаловались пензенцы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Мельниченко прав.Радоваться особо не чему,ничего хорошего впереди не предвидется.

Гость||

Вчера проехали посмотреть новогоднее убранство Пензы.

1 место - Радиозавод;

2 место - Биосинтез;

3 место - Тяжпромарматура

Удивило, что не украшены Комсомольский парк, парк Белинского и Юбилейная площадь (то что там есть нельзя назвать украшением).

Гость||

Сурскый край нищает на глазах.

Гость||

У людей воды горячей нет, а вы тут про какие-то украшения.

Гость||

Край не нищает, он давно нищий. Поэтому бОльшая часть населения в Москве на заработках. Остальные как-то перебиваются...Про пенсионеров вообще речи нет...

Гость||

Нищие. А лампочки могли и включить для настроения. А-ааааа! Нет праздника-ааа!! А-Аааа ковид! Мы все умрееем! Астероид летииит! Градский уууу мер! Цены подняяялииии!!!! Где мои вииилы?????

Гость||

Шулькина гнать с должности главы администрации Железнодорожного района!

Гость||

Не до огньков на елках, Москва денег не дала на огоньки.

Гость||

Гость писал(a):

Край не нищает, он давно нищий. Поэтому бОльшая часть населения в Москве на заработках.
ну так деньги то они оттуда привозят?

Гость||

Детей жалко. Такое убожество . А потом лицемерно «растят» патриотов.

Им зачем красивая Россия, у них у всех дети-самки-дома в Европе

Гость||

Россия вошла в топ-5 самых несчастных стран мира.

Россия вошла пятерку антилидеров по индексу счастья населения в 2021 году, показало исследование, охватившее 44 страны мира. Показатель России стал 5-м худшим среди охваченных исследованием стран. Индексы счастья ниже зафиксированы лишь в Афганистане, Гане, Ираке и Гонконге.

Ура, товарищи! Мы обогнали Северную Корею !

Гость||

У вас весь город в говне, а вы из-за огоньков переживаете.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте