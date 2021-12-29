Страх какой-то: горожане остались недовольны новогодним видом Пензы

29.12.2021 | 09:10

Пензенцы остались недовольны новогодним украшением города. Свою точку зрения они высказали в социальной сети Instagram.

«Раньше на Московской были красивые новогодние огоньки, а рядом со сквером имени Дениса Давыдова были большие шары и олени. Пензенцы всегда делали фото. Почему больше так не украшают? Пришли в негодность? Так почините или закажите новые», - написал горожанин.

По его мнению, каждый год власти должны докупать украшения для города, а не убирать их.

С точкой зрения пензенца согласились многие пользователи.

«С каждым годом вешают гирлянды все меньше. Просто страх какой-то», «Ощущения праздника вообще нет, город серый, мрачный, вообще не украшен», «Очень обидно за наш город. Серость и убогость», «Лично мое мнение, что с каждым годом все хуже и хуже украшают город. Такими темпами скоро будем сами себе праздник устраивать и на елку скидываться», «Мы были в Казани, вот там действительно украшено все на 200%, у нас конечно так себе», «Экономят бюджет города» , - отметили горожане.

Тем, как выглядит новогодняя Пенза, остался недоволен и губернатор Олег Мельниченко. Об этом он заявил во время прямой линии 22 декабря.

«Пенза - мой родной город. Но он выглядит как черное пятно», - заключил глава региона.

Праздничная иллюминация появилась на многих улицах, однако, по мнению Мельниченко, этого недостаточно.

«В течение двух-трех лет средства можно изыскать на обновление. Поставить задачу, чтобы к 2024 году Пенза засияла», - добавил он.