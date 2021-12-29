Сетевое издание|18+|Среда|29 дек 2021|10:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Страх какой-то: горожане остались недовольны новогодним видом Пензы

Печать

Пензенцы остались недовольны новогодним украшением города. Свою точку зрения они высказали в социальной сети Instagram.

«Раньше на Московской были красивые новогодние огоньки, а рядом со сквером имени Дениса Давыдова были большие шары и олени. Пензенцы всегда делали фото. Почему больше так не украшают? Пришли в негодность? Так почините или закажите новые», - написал горожанин.

По его мнению, каждый год власти должны докупать украшения для города, а не убирать их.

С точкой зрения пензенца согласились многие пользователи.

«С каждым годом вешают гирлянды все меньше. Просто страх какой-то», «Ощущения праздника вообще нет, город серый, мрачный, вообще не украшен», «Очень обидно за наш город. Серость и убогость», «Лично мое мнение, что с каждым годом все хуже и хуже украшают город. Такими темпами скоро будем сами себе праздник устраивать и на елку скидываться», «Мы были в Казани, вот там действительно украшено все на 200%, у нас конечно так себе», «Экономят бюджет города» , - отметили горожане.

Тем, как выглядит новогодняя Пенза, остался недоволен и губернатор Олег Мельниченко. Об этом он заявил во время прямой линии 22 декабря.

«Пенза - мой родной город. Но он выглядит как черное пятно», - заключил глава региона.

Праздничная иллюминация появилась на многих улицах, однако, по мнению Мельниченко, этого недостаточно.

«В течение двух-трех лет средства можно изыскать на обновление. Поставить задачу, чтобы к 2024 году Пенза засияла», - добавил он.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Какая власть такие и гирлянды!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Просто страх какой-то», «Ощущения праздника вообще нет, город серый, мрачный,
А вы к химере дырявого Иван-коня ещё сходите...

Гость||

У вас весь город в говне, а вы за огоньки переживаете.

Гость||

Другие города посмотришь и завидно. Не про Москву, Казань даже речь. Обычные мухосрански и все огнём горят. У такие же серые будни были, как и у нас, но там руководство нашло средства и пусть на несколько дней, но людям создали настроение.

А наш всё назначает сидит! Вечером с работы едет, нравится самому-то?

Гость||

А мене ндравится

Гость||

все деньги на новые двойки в цифрах года потратили. Сколько они там стоили 500 тысяч?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Такими темпами скоро будем сами себе праздник устраивать и на елку скидываться»
А вы думаете, город сам себя украшает. Каждый предприниматель обязуется перед администрацией за свой счет все украсить+прилегающую к его арендованой конуре территорию. Чем меньше денег у бизнеса, тем хуже украшения. И не надо равнять мелкий бизнес с бутиками и бензоколонкой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

чтобы к 2024 году Пенза засияла
Ну, потерпите ещё немного! Всё будет. Надо ещё многим странам помочь. Всё будет, но потом, обязательно будет.

Гость||

весь бюджет без остатка на остановочные павильоны потратили)), которые не впечатлили Матвиенко и вот ведь незадача, опять менять надо

Гость||

Просто до этого никому нет дела , украсили для галочки, всё равно через 2 недели снимать, а это дополнительные траты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте