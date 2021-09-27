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Глас народа

Пензячка рассказала о нападении собак на ребенка на ул. Ново-Казанской

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Пензенцы из микрорайонов ГПЗ и Маньчжурия продолжают жаловаться на агрессивных собак. Очередное сообщение поступило в рубрику «Глас народа» в воскресенье, 26 сентября.

«Это просто беда! Бегает стая собак! Огромных и злых. Сегодня напали на девочку, напротив дома на Ново-Казанской, 4. Мимо проезжал таксист, и она запрыгнула к нему в машину. Если бы не помощь прохожего, девочку бы растерзали», - написала женщина.

Она обратила внимание на то, что рядом расположена школа № 26, поэтому ребят мимо ходит много.

«И никому нет дела, как дети должны добираться!? Наверно, власти примут решение только тогда, когда произойдет несчастный случай!!!» - возмутилась горожанка.

Ранее пензенец по имени Дмитрий рассказал, что весной 2021 года стая собак загнала женщину в подвальный спуск дома № 6Б на ул. Ново-Казанской, впоследствии женщина была госпитализирована с подозрением на травму позвоночника.

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Гость||

да что там, я в цетнре видел свору собакозубов штук 15-18 пробегали хорошо ехал а не шел мимо

Гость||

Горожане, в Пензе власть полностью импотентная, поэтому необходимые меры по защите себя, а в особенности детей, принимайте по всему городу сами- травите бродячих псов самостоятельно! Спасение утопающих, в руках самих утопающих!

Гость||

В Пензе глава города говорящая голова, только поздравлялки зачитывать! А дальше-НОЛЬ!

Гость||

Не скажите, вон глава Пензы поздравил педагогов дошкольного образования

Гость||

Что скажут зоошизоидные дебилы? Это другое? Ребёнок сам виноват?

Гость||

Нужна смерть ребёнка,тогда будут наводить порядок?

Объявите ЧС по бешенству и на законных основаниях утилизируйте всех бродяг. Дёшево и сердито как говорят в народе.

Гость||

и они "регулярно" с депутатами заседают

Гость||

Ехал таксист девочка в авто спасибо прохожему не понял таксист прохожий на шею запрыгнула?

Гость||

Обижаться не на кого, сами только что выбрали эту не дееспособную равнодушную власть.

Гость||

Не истерите не кого собаки бродячие не загрызли.

Гость||

Гость писал(a):

Обижаться не на кого, сами только что выбрали эту не дееспособную равнодушную власть.
ну собачью власть же не вибирали? они сами себе главарей назначают вот и получаем

Гость||

Гость писал(a):

Не истерите не кого собаки бродячие не загрызли.
Как убьют, тогда и приходить?

Гость||

Гость писал(a):

Не истерите не кого собаки бродячие не загрызли.
нИкого... ПОКА НЕ ЗАГРЫЗЛИ...

Гость||

В Терновке перед входом в 59-ю школу и по дороге в детский сад тоже два года свора собак пасётся, страшно за детей.

Гость||

Видео не про случай с ребенком. Этот мужик с палкой собирает из помойки бумагу, с ним всегда ходит его безобидный пес, эта свора накинулась на его собаку, а он ее защищал. Но эта свора постоянно кидается на велосепедистов и на мам с колясками. А когда выходит их дебил-главарь, то еще и на всех людей, проходящих в радиусе 50 метров от них.

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Имя: Гость
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