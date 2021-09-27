Пензячка рассказала о нападении собак на ребенка на ул. Ново-Казанской

27.09.2021 | 09:14

Пензенцы из микрорайонов ГПЗ и Маньчжурия продолжают жаловаться на агрессивных собак. Очередное сообщение поступило в рубрику «Глас народа» в воскресенье, 26 сентября.

«Это просто беда! Бегает стая собак! Огромных и злых. Сегодня напали на девочку, напротив дома на Ново-Казанской, 4. Мимо проезжал таксист, и она запрыгнула к нему в машину. Если бы не помощь прохожего, девочку бы растерзали», - написала женщина.

Она обратила внимание на то, что рядом расположена школа № 26, поэтому ребят мимо ходит много.

«И никому нет дела, как дети должны добираться!? Наверно, власти примут решение только тогда, когда произойдет несчастный случай!!!» - возмутилась горожанка.

Ранее пензенец по имени Дмитрий рассказал, что весной 2021 года стая собак загнала женщину в подвальный спуск дома № 6Б на ул. Ново-Казанской, впоследствии женщина была госпитализирована с подозрением на травму позвоночника.