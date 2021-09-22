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Глас народа

Жители ГПЗ продолжают жаловаться на агрессивных собак

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В среду, 22 сентября, в рубрику «Глас народа» обратился еще один житель микрорайона ГПЗ, обеспокоенный обилием собак во дворах. Дмитрий с Ново-Казанской улицы рассказал, что стаи бездомных псов держат в страхе всю округу.

«Достаточно много жителей ГПЗ-24 уже писали жалобы в органы местного самоуправления, а также правоохранительные органы, но проблему решить никто не может. Собак становится с каждым месяцем все больше, и они в последнее время нападают на прохожих. А весной 2021 года, не помню точной даты, данные животные загнали женщину в подвальный спуск дома 6Б по ул. Ново-Казанской, впоследствии женщина была госпитализирована с подозрением на травму позвоночника», - пояснил мужчина.

По его словам, есть факт, который усугубляет ситуацию.

«В доме 6Б проживает недееспособный мужчина с психическим заболеванием, который собирает всех этих собак в единую стаю и ходит по местам для накопления ТБО, прикармливая отходами собак. Данная ситуация наблюдается как в микрорайоне ГПЗ-24, так и на улице Злобина возле моста Дружбы. Когда этот мужчина собирает собак в стаю, они становятся еще агрессивнее и начинают защищать его от прохожих, нападая на мам с детьми, детей, которые идут из школы», - уточнил Дмитрий.

Пензенец подчеркнул, что проблема требует решения, ведь местным жителям уже страшно выходить на улицу.

В конце августа о своре из 30 собак с неадекватным хозяином сетевому изданию «ПензаИнформ» на условиях анонимности рассказывала женщина.

«Они с мужчиной, который явно душевно болен, обходят районы ГПЗ и Маньчжурия. Собаки агрессивные. Мужчина их травит на людей. По закону получается, что собак с хозяевами отлавливать нельзя. Что делать?» - возмутилась тогда горожанка.

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Гость||

ПОДДЕРЖИВАЮ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ-органы местного самоуправления-ничего не решают в данном направлении

Гость||

Вот ежели бы собакены были источником ковиды, то тада бы чинки обратили внимание на проблему... А так - ну начнется среди пензюков эпидемия бешенства - плевать, на фоне визгов ковидных истеричек, её и не заметят...

Гость||

Гость писал(a):

ПОДДЕРЖИВАЮ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ-органы местного самоуправления-ничего не решают в данном направлении
а как представитель собак не поддерживаю

Гость||

Если это хозяйские собаки- на них должен быть ошейник,поводок и намордник. И жить они должны не на улице во дворе, а вместе с хозяином. Иначе это не хозяйские собаки, а бродячие и их можно и нужно отлавливать.Просто администрация, судя по результату, не хочет заниматься этим вопросом.

Гость||

собака тоже человек

Гость||

Папуас папуасу друг, товарищ и корм.

Гость||

Гость писал(a):

собака тоже человек
Эх ты и псинааааа...

Гость||

В данном районе объявляете ЧС по бешенству и всех блоховозов утилизируете на законных основаниях.

Гость||

Гость писал(a):

Эх ты и псинааааа...
гаввгавгав, я и укусить могу

Имя: Гость
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