После репортажа 11 канала в доме на улице Красной заделали дыру в стене

21.09.2021 | 09:32

Дыра в стене подъезда дома № 7 на улице Красной, оставшаяся после завершения капитального ремонта, исчезла. Вместо нее теперь красуется металлическая пластина.

Об этом редакции портала «ПензаИнформ» рассказала местная жительница по имени Ольга, пригласившая съемочную группу «Службы 11» осветить результаты работы мастеров.

Она рассказала, что после того как мастера поменяли трубы канализации (для этого пришлось разбить стены в подъезде), они заделали ниши, отремонтировали подъезд и ушли. А вскоре после этого новые трубы начали протекать в стыке на уровне площадки между первым и вторым этажом. Вода залила квартиру на первом этаже и тамбурное пространство между входными дверями.

«Мастера вернулись не сразу, а спустя недели полторы-две. Пробили стену в месте протечки, замотали место стыка проволокой и вновь «сделали ручкой». А в стене, покрытой свежей зеленой краской, осталась отвратительная дыра с торчащими по краям кирпичами, внутри которой видны трубы. Зрелище не из приятных!» - рассказала пензячка.

В начале сентября в эфир вышел сюжет, в котором напоминались все беды, которые капремонт принес жильцам дома. Теперь наконец дыру в стене заделали. Не кирпичами, а металлом, но, по мнению Ольги, это по крайней мере более эстетично, чем жуткий провал.

«А если трубы вновь потекут, будет легче снять пластину, чем опять пробивать стену», - невесело пошутила горожанка.