В подъезде дома на Красной появилась новая дыра в стене

07.09.2021 | 19:55

Жительница дома № 7 на Красной, выйдя из квартиры, обнаружила, что капитальный ремонт, начавшийся в сентябре 2020 года, внезапно продолжился - из-за выявленных недостатков.

«Под ногами гигантская лужа - что такое? Начала протекать стена, мокрая, я представляю, что было в квартире ниже. Это длилось недели две, приехали «рукастые мастера», посмотрели, пробили стену - в стыке, по-видимому. Лила вода со страшной силой, замотали проволочкой», - сообщила Ольга.

Способ ремонта сомнительный, хотя, если вспомнить прошлогодние работы, неудивительный.

«У нас тут чего только нет: и бычки кидают, и бутылки, и окурок могут кинуть незатушенный. Очень опасно. Я беру доску и замуровываю отверстие. Это очень слабая защита, но, по крайней мере, никто ничего не закинет», - пожаловалась Ольга.

Растянувшийся ремонт стал настоящей головной болью для женщины, в квартире которой рабочие насквозь пробили стену, когда меняли трубы. При этом подрядчик ничего не стал оперативно исправлять, а занялся этим лишь после окончания работ.

«Замуровали, отремонтировали - прекрасно! Заходишь в подъезд - плитка новенькая, стены зелененькие, потолки побелили», - рассказала жительница дома.

А вскоре появилась новая дыра, через которую видно, как проволокой замотали трубу. Возникает вопрос, можно ли принимать такой ремонт.

Претензии есть и к тому, что творится во дворе. Вход в подъезд разбили, люди ходили по шатающимся мосткам. Потом пол и асфальт восстановили.

«Просили очень долго нам все это заасфальтировать, в конце июля появились рабочие. За полчаса так - раз! - и все заасфальтировали. То есть полгода вот так вот жили, а дел было на 30 минут. Но бордюры как у нас валялись вывернутые, так они и продолжают валяться», - отметила Ольга.

Как могли чиновники фонда капремонта принять такую работу - непонятно: протечка, дыра в стене, брошенные бордюры.