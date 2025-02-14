Музей в Никольске хотят капитально отремонтировать за 12 млн рублей

14.02.2025 | 11:21

В Никольске планируют капитально отремонтировать музей стекла и хрусталя на улице Комсомольской за 12 029 933 рубля. Соответствующий электронный аукцион стартовал в четверг, 13 февраля.

Заказчик - Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого, на балансе которой находится музей, - рассчитывает потратить деньги следующим образом:

- 568 711 - на демонтажные работы;

- 37 160 - на перепланировку служебного санузла;

- 630 237 - на капремонт подвальных помещений;

- 4 155 426 - на строительно-монтажные работы (ремонт служебных помещений 1-го и 2-го этажей, крылец, воздухозаборной шахты);

- 128 220 - на внутреннее водоснабжение;

- 63 548 - на канализацию;

- 1 353 178 - на отопление;

- 2 186 295 - на вентиляцию;

- 129 062 - на электроснабжение;

- 919 075 - на охранную сигнализацию;

- 434 854 - на пожарную сигнализацию;

- 197 596 - на систему оповещения и управления эвакуацией людей;

- 180 056 - на непредвиденные работы.

Аукцион продлится до 21 февраля, 25-го числа рабочая комиссия определит победителя, сообщается на портале госзакупок.

Капремонт предполагается выполнить до 31 августа 2025 года.