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Общество

В Пензе начался капремонт сквера, где появится памятный знак

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В Пензе начался капитальный ремонт части сквера Воинской доблести, расположенного в границах улиц Володарского и Максима Горького.

В Пензе начался капремонт сквера, где появится памятный знак

На работы потратят в общей сложности 15 млн 708 тысяч 840 рублей. Из них 9 млн 205 тысяч 458 будет стоить изготовление памятного знака, посвященного участникам СВО. Еще 5 млн 78 тысяч 637 уйдет на мощение брусчаткой территории у мемориала и установку бордюров, 1 млн 37 тысяч 384 - на наружное освещение, 133 746 - на обустройство цветочницы, 23 729 - на озеленение.

В Пензе начался капремонт сквера, где появится памятный знак

Контракт заключен с пензенским ООО «АлексСтрой». Подрядчик уже оградил участок и снял асфальт. Все работы должны быть завершены до 10 июня.

В Пензе начался капремонт сквера, где появится памятный знак

В Пензе начался капремонт сквера, где появится памятный знак

Ранее сообщалось, что памятный знак планируется открыть к 12 июня, когда празднуются День России и День города. Основой композиции станет символ Z, а также образ Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем воинов.

В Пензе начался капремонт сквера, где появится памятный знак

В Пензе начался капремонт сквера, где появится памятный знак

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