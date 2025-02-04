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Общество

Собираемость взносов на капремонт в России увеличивают на 10%

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Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт повысили с 50% до 60%. Соответствующий закон в понедельник, 3 февраля, подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Он вступил в силу в тот же день.

Речь идет о домах, которые выбрали способ сбора на специальном счете.

Теперь, если собираемость не достигнет 60%, то деньги жителей переведут со спецсчета на счет регионального оператора капремонта. Собственники уже не смогут их контролировать.

Нововведение разработано, чтобы повысить платежную дисциплину среди россиян.

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