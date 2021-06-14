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Глас народа

В Терновке любителей нестандартных поездок на авто сняли на камеру

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В воскресенье, 13 июня, поездка молодых людей на иномарке вышла за рамки привычного понимания и стала достоянием общественности. Все дело в способе передвижения.

«Два молодых человека, выполняя акробатические трюки, прокатились с ветерком на автомобиле марки Honda по улице Терновского. Пожалуйста, не пытайтесь повторить! Опасно для жизни! Время 14:56», - сообщил пользователь, снявший происходившее на камеру.

На записи видно, что двое молодых людей опустили до предела окна с правой стороны машины, высунулись наружу и сели в образовавшиеся проемы.

«Это не акробатические трюки, а демонстрация собственной глупости»; «Местные колхозники из Пачелмы приехали»; «Молодежь потихонечку сходит с ума», - высказали свое мнение комментаторы.

Один из защитников молодых людей поспорил с пользователями, назвав их скучными и мрачными. По его мнению, такая поездка - это не что иное как демонстрация хорошего настроения.

В мае в соцсети попала еще одна нестандартная поездка. Житель дома в Засечном снял на камеру телефона проезжавший по улице Светлой ВАЗ-2114.

Пассажиры отечественного авто - молодые люди в одних плавках - разместились на крыше, видимо решив таким образом принять солнечные ванны. В итоге 19-летнего водителя оштрафовали на 1 000 рублей.

Источник видео - www.instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Безобразие, почему не пристёгнуты?

Гость||

бакланы ещё те)

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