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Глас народа

Загар на скорости: появились кадры нестандартного отдыха пензенцев

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В четверг, 20 мая, в социальной сети Instagram появились кадры нестандартной поездки на машине. Полуобнаженные пассажиры разместились на крыше предположительно ВАЗ-2114.

Видео было сделано на Светлой улице в селе Засечном. Молодые люди в плавках, по всей вероятности, решили принять солнечные ванны, поэтому заняли максимально подходящую для этого позицию. То, что такой «отдых» - нарушение правил перевозки пассажиров и грозит водителю штрафом, парней не волнует.

«Загар на скорости, по-пензенски. Молодые люди решили прокатиться с ветерком», - подписал ролик автор.

Прокомментировавшие пост горожане удивились неосмотрительности пассажиров.

«Мир потихоньку сходит с ума», «Жуть. Это же опасно», «Что-то съели, походу», - выразили порицание пользователи.

Видео instagram.com/penza.seichas.

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Гость||

В спутнике это нормально.

Гость||

надо не ворота в Заречный заваривать, а бетонными блоками Спутник от Пензы огородить!

Имя: Гость
Комментарий:

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