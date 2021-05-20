Загар на скорости: появились кадры нестандартного отдыха пензенцев

20.05.2021 | 16:25

В четверг, 20 мая, в социальной сети Instagram появились кадры нестандартной поездки на машине. Полуобнаженные пассажиры разместились на крыше предположительно ВАЗ-2114.

Видео было сделано на Светлой улице в селе Засечном. Молодые люди в плавках, по всей вероятности, решили принять солнечные ванны, поэтому заняли максимально подходящую для этого позицию. То, что такой «отдых» - нарушение правил перевозки пассажиров и грозит водителю штрафом, парней не волнует.

«Загар на скорости, по-пензенски. Молодые люди решили прокатиться с ветерком», - подписал ролик автор.

Прокомментировавшие пост горожане удивились неосмотрительности пассажиров.

«Мир потихоньку сходит с ума», «Жуть. Это же опасно», «Что-то съели, походу», - выразили порицание пользователи.

Видео instagram.com/penza.seichas.