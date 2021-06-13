На рекорд идет: у ТЦ на пр-те Строителей вновь образовался провал

13.06.2021 | 14:05

Пензенцы предложили превратить в городскую достопримечательность провал проезжей части, регулярно образующийся на проспекте Строителей у ТЦ «Олимп».

Очередные снимки с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 13 июня. Автор предупредил водителей: «Правая сторона у светофора. Будьте осторожны!»

На фото видно, что опасное место огородили, специалисты уже готовятся устранять аварию. Сам провал пока небольшой.

«Предлагаю не заделывать, а превратить в местную достопримечательность «Провал», «В этом году на рекорд идет», «Хахахаха, это то же место, что и заделывали. Опять сломают светофор и будет проблемно переходить дорогу», - прокомментировали ЧП пензенцы.

В предыдущий раз асфальт у ТЦ «Олимп» провалился 12 мая. Авария случилась и в конце апреля, а до того - 14-го числа. Специалисты объясняли, что ситуацию усугубляет паводок: талые воды попадают в систему канализации, перегружая как коллекторы, так и очистные сооружения, нагрузка в этот период увеличивается на 40-50%.

Впервые асфальт у ТЦ «Олимп» провалился в 2019-м. В текущем году ЧП участились. Причина - изношенный канализационный коллектор. Из-за прорыва вода подмывает грунт, дорожное покрытие деформируется, а затем проваливается.

На ремонт объекта требуется 60 миллионов рублей, которых у ресурсоснабжающей организации нет.

Фото vk.com/sova_penza.