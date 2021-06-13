Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 июн 2021|14:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

На рекорд идет: у ТЦ на пр-те Строителей вновь образовался провал

Печать

Пензенцы предложили превратить в городскую достопримечательность провал проезжей части, регулярно образующийся на проспекте Строителей у ТЦ «Олимп».

Очередные снимки с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 13 июня. Автор предупредил водителей: «Правая сторона у светофора. Будьте осторожны!»

На фото видно, что опасное место огородили, специалисты уже готовятся устранять аварию. Сам провал пока небольшой.

«Предлагаю не заделывать, а превратить в местную достопримечательность «Провал», «В этом году на рекорд идет», «Хахахаха, это то же место, что и заделывали. Опять сломают светофор и будет проблемно переходить дорогу», - прокомментировали ЧП пензенцы.

В предыдущий раз асфальт у ТЦ «Олимп» провалился 12 мая. Авария случилась и в конце апреля, а до того - 14-го числа. Специалисты объясняли, что ситуацию усугубляет паводок: талые воды попадают в систему канализации, перегружая как коллекторы, так и очистные сооружения, нагрузка в этот период увеличивается на 40-50%.

Впервые асфальт у ТЦ «Олимп» провалился в 2019-м. В текущем году ЧП участились. Причина - изношенный канализационный коллектор. Из-за прорыва вода подмывает грунт, дорожное покрытие деформируется, а затем проваливается.

На ремонт объекта требуется 60 миллионов рублей, которых у ресурсоснабжающей организации нет.

Фото vk.com/sova_penza.

0
0
0
0
 
Гость||

Спасибо вору белозерцеву

Гость||

сколько бюджетных денег вы ещё туда будете закапывать под этот асфальт бездари??? Вас там всех в психушке нужно проверять... закапывают миллионы и закапывают...

Гость||

Это проклятие дырявого Иван-коня за растраченные деньги.Один сидит,кто-то скоро умрёт в бездне...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На ремонт объекта требуется 60 миллионов рублей, которых у ресурсоснабжающей организации нет.
да они на ремонт уже в три раза больше потратили за эти три года))))) самим то не смешно?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте