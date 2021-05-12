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Глас народа

Не прошло и полмесяца: на пр-те Строителей вновь провалился асфальт

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В Пензе на проспекте Строителей у ТЦ «Олимп» в очередной раз провалился асфальт. Снимки огороженной ямы появились в социальной сети «ВКонтакте» утром в среду, 12 мая.

Судя по кадрам, на месте ЧП идут ремонтные работы.

В последний раз подобная авария случилась в конце апреля, а до того - 14-го числа. Тогда объясняли, что ситуацию усугубляет паводок: талые воды попадают в систему канализации, перегружая как коллекторы, так и очистные сооружения, нагрузка в этот период увеличивается на 40-50%.

Впервые асфальт у ТЦ «Олимп» провалился в 2019-м. В текущем году ЧП участились. Причина - изношенный канализационный коллектор. Из-за прорыва вода подмывает грунт, дорожное покрытие деформируется, а затем проваливается.

На ремонт объекта требуется 60 миллионов рублей, которых у ресурсоснабжающей организации нет.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость||

Проклятый Навальный со своей америкой

Гость||

Проклятый Навальный со своей америкой

Гость||

Хахахаха! Так вам и надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На ремонт объекта требуется 60 миллионов рублей, которых у ресурсоснабжающей организации нет.
Бедненькие... Давайте может сбор средств объявим?

Гость||

Продайте мойки белозерцева и будут деньги

Гость||

"Помогите коллектору у ТЦ Олимп. отправьте смс на короткий номер **** "

не удивлюсь, если скоро и такое услышим

Гость||

Это почему же денег нет? За воду и канализацию исправно собирают. Найдутся сразу, как кто-нибудь провалится?

Гость||

За апрель латали 3 раза. Лазили и лазили там. Последний раз в конце апреля

Гость||

Гость писал(a):

Это почему же денег нет? За воду и канализацию исправно
Спроектировано и построено неправильно, рукожопие и халтура.

Гость||

не найдется, на аустрина до сих пор все тупо огорожено, а там заживо 2 человека сварились в коллекторе.

все деньги у своровали чиновники и официально отмыли.

по 200 лямов в год могут ведь зарабатывать.

Гость||

Страшно там ездить

Гость||

С момента смены руководства области только одни бесконечные перестановки, назначения, увольнения, а наследия в виде конского капремонта, двух жирных котов-перевозчиков с их тарифами на проезд, изуродованные скверы и т.д. и т.п. так и остались, на что рассчитывают они в сентябре не понятно, обычный мухлёж думается уже не пройдет.

Гость||

Очень глубокие ямы образовываются.

Если даже со скорость 40 км/ч ехать и провалиться, то живых в машине не останется

Гость||

Гость писал(a):

на что рассчитывают они в сентябре не понятно
На преданных как щенята педагогов, терпил бюджетников, пенсионеров и тех кто всегда голосует и снова проголосует.

Гость||

Гость писал(a):

Если даже со скорость 40 км/ч ехать и провалиться, то живых в машине не останется
Нужно отметить этот канализационный коллектор на картах.

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Имя: Гость
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