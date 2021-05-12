Не прошло и полмесяца: на пр-те Строителей вновь провалился асфальт

12.05.2021 | 09:25

В Пензе на проспекте Строителей у ТЦ «Олимп» в очередной раз провалился асфальт. Снимки огороженной ямы появились в социальной сети «ВКонтакте» утром в среду, 12 мая.

Судя по кадрам, на месте ЧП идут ремонтные работы.

В последний раз подобная авария случилась в конце апреля, а до того - 14-го числа. Тогда объясняли, что ситуацию усугубляет паводок: талые воды попадают в систему канализации, перегружая как коллекторы, так и очистные сооружения, нагрузка в этот период увеличивается на 40-50%.

Впервые асфальт у ТЦ «Олимп» провалился в 2019-м. В текущем году ЧП участились. Причина - изношенный канализационный коллектор. Из-за прорыва вода подмывает грунт, дорожное покрытие деформируется, а затем проваливается.

На ремонт объекта требуется 60 миллионов рублей, которых у ресурсоснабжающей организации нет.

Фото vk.com/sova_penza.