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Глас народа

На Восточном кладбище продолжают расти кучи мусора

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Пензячка Юлия пожаловалась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» на растущие кучи мусора на Чемодановском кладбище.

Ответственные посетители, возможно, рады были бы избавиться от отходов требуемым способом, но контейнеры отсутствуют.

По словам Юлии, стихийные свалки образуются в той части, где делают новые захоронения.

«Я каждую неделю езжу на могилу близких и вынуждена наблюдать, как растут кучи мусора около оград могил. Со своей стороны всячески стараемся отодвинуть границы этой кучи от могилы, расчистить», - написала пензячка.

Она добавила, что люди выбрасывают не только траву, но и кресты, кирпичи, строительный хлам. Своими руками такую свалку не уберешь.

«Получается какой-то замкнутый круг: надо выкинуть мусор, но никто не знает, куда этот мусор выкидывать, а кучи продолжают расти», - посетовала женщина.

В конце апреля сообщалось, что на кладбище установили несколько бункеров для сбора отходов. Чиновники и администрация понимали, что этого недостаточно.

«В один контейнер или в два нести со всего кладбища? Люди не понесут. Нам надо сделать так, чтобы людям удобно было складировать этот мусор, определить места. Где люди кучки складывают - там, наверное, наиболее целесообразно ставить эти контейнеры», - рассудил тогда глава Пензы Владимир Мутовкин.

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Гость||

Постройте крематорий,сделайте колумбарии на разных кладбищах,где будут убирать круглый год. Пусть платно,но нельзя так,как сейчас относиться к умершим.

Гость||

У нас, куда не кинь глаз, все в овне. Так что одним крематорием с колумбариями не обойтись. Порядок нужно наводить везде.

Гость||

Всем всё по фигу - от своей могилки к чужой.Поставьте контейнеры, рядом свалка.

Имя: Гость
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