Ликбез

Почему не стоит мыть полы с уксусом?

Вопрос от интернет-пользователя

Часто слышу, что хозяйки моют полы с уксусом. Говорят, что он лучше убирает грязь. А не вредно ли это?

Ответ специалиста

Есть ряд причин, почему лучше не мыть полы с уксусом:

- повреждение поверхности. Уксус - это кислота, она может испортить покрытие, разрушив защитный слой. Впоследствии полы утратят блеск, на них появятся пятна;

- запах. Хотя уксус часто используется для дезинфекции, его едкий запах может долго сохраняться в помещении. Вдыхать пары этого вещества вредно для здоровья;

- недостаточная эффективность. Многие заблуждаются, думая, что уксус - лучший помощник в борьбе с загрязнениями. Специальные моющие средства справляются с задачей эффективнее.

Если вы все же решите использовать уксус для мытья полов, обязательно тестируйте его на небольшом незаметном участке и убедитесь, что ваше покрытие не пострадает от его воздействия.

Источник — фото pxhere.com
