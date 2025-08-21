Можно ли чистить унитаз пеной для бритья?

21.08.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Увидел очень необычный метод чистки унитаза - с помощью пены для бритья. Как это работает?

Ответ специалиста

Пена для бритья удаляет грязь, обладает антимикробными свойствами, устраняет запахи и способна справиться с известковым налетом. Однако стоит учесть, что ее действие не эффективнее специальных чистящих средств.

Если вы хотите попробовать с ее помощью вернуть унитазу презентабельный вид, пену нужно обильно нанести на ершик, а затем тщательно пройтись по внутренним поверхностям.

Средство желательно оставить на стенках на 10 минут и потом смыть.

Для сильных загрязнений стоит использовать что-то более действенное.