Как почистить душевую лейку без усилий?

Вопрос от интернет-пользователя
Душевая лейка потемнела и покрылась налетом от жесткой воды. Как вернуть ей прежний вид?
Ответ специалиста
Удалить загрязнения с душевой лейки проще, если замочить ее в растворе лимонной кислоты.
Приготовьте миску с горячей водой, добавьте в нее несколько ложек кислоты и перемешайте.
Замочите лейку в полученном растворе на 30 минут. Потом используйте старую зубную щетку, чтобы удалить остатки грязи вокруг отверстий.
Затем тщательно промойте душевую лейку под краном.
