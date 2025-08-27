Как почистить душевую лейку без усилий?

27.08.2025 | 14:01

Вопрос от интернет-пользователя

Душевая лейка потемнела и покрылась налетом от жесткой воды. Как вернуть ей прежний вид?

Ответ специалиста

Удалить загрязнения с душевой лейки проще, если замочить ее в растворе лимонной кислоты.

Приготовьте миску с горячей водой, добавьте в нее несколько ложек кислоты и перемешайте.

Замочите лейку в полученном растворе на 30 минут. Потом используйте старую зубную щетку, чтобы удалить остатки грязи вокруг отверстий.

Затем тщательно промойте душевую лейку под краном.