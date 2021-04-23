На Восточном кладбище пообещали убраться и сделать дорогу

23.04.2021 | 18:03

Глава Пензы в сопровождении руководства городских управлений и департаментов отправился на Восточное кладбище, к состоянию которого довольно много вопросов.

«Ужасно! В прошлом году были горы мусора везде, через каждый метр, и ничего не убиралось», - отметила женщина.

«В прошлом году было очень плохо. Безобразная дорога, безобразный мусор. Но сегодня перед комиссией, видно, прошли и убрали. Я даже удивилась», - рассказала пенсионерка.

Площадь Восточного кладбища - и старого участка, где разрешено только дозахоронение, и действующего - десятки гектаров. Установлено лишь несколько бункеров для мусора.

«В один контейнер или в два нести со всего кладбища? Люди не понесут. Нам надо сделать так, чтобы людям удобно было складировать этот мусор, определить места. Где люди кучки складывают - там, наверное, наиболее целесообразно ставить эти контейнеры», - рассудил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«Вызвали специально для этого ломовоз, который загружает кучи мусора. Эффективность у него намного больше, чем у трактора», - пояснил врио директора МУП «Спецбюро» Александр Царев.

К Светлому Христову Воскресенью обещают по максимуму убрать территорию. Отремонтировать дорогу к началу мая не успеют, сделают чуть позже.

«Контракт уже заключен, ближе к Пасхе подсохнет - и попросим подрядчика. Он выйдет, отгрейдирует и начнет работать», - отчиталсяя директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Что касается водоснабжения, то с ним ситуация куда сложнее. Возможно, придется расставлять емкости.

«Башня сгнила, и есть такая проблема, что рядом находятся могилы и ходят люди. Если она упадет? А сгнила она полностью», - предупредил начальник участка Восточного кладбища Андрей Мальков.

В 2021-м на содержание пяти городских кладбищ выделено в два раза больше средств, чем в прошлом, - 11 миллионов рублей. В случае необходимости на сессии думы могут принять решение о выделении дополнительных денег.