Пензенцы пожаловались на отсутствие заезда на парковку у Лермонтовки

30.05.2021 | 14:43

Жители домов на проспекте Строителей в Пензе, расположенных рядом с библиотекой имени М. Ю. Лермонотова, недовольны ситуацией с парковкой.

Свое возмущение они выразили в группе penza_resheniya, а также под постом врио губернатора Олега Мельниченко в социальной сети Instagram.

По словам автора сообщения, посетители библиотеки вынуждены парковаться «как придется», случается, что и с нарушением правил. Особенно остро проблема стоит в те дни, когда в учреждении культуры проводятся мероприятия. Трудности со стоянкой и выездом испытывают и обитатели ближайших домов.

«То, что выделено экс-губернатором Белозерцевым И. А. под парковку как местным жителям, так и посетителям библиотеки (напротив дома № 156а на проспекте Строителей), физически не хватает.

Возникли вопросы. Почему администрация библиотеки не организовывает комфортные условия для посетителей мероприятия, в частности заезд на парковку, которая имеется? Шлагбаум вечно закрыт, за исключением случаев, когда приезжает кто-то с правительства, администрации и открывают шлагбаум на центральной парковке», - поинтересовался автор поста.

Также местные жители обеспокоены будущим расширением дороги на участке от ТЦ «Весна» до ТЦ «Берлин» до шести полос. По их мнению, ситуация со стоянкой после этого усугубится.

К посту прикреплен ролик и снимки, на которых запечатлены заставленные автомобилями внутриквартальные дороги, прилегающие к Лермонтовке.

Похожая ситуация наблюдается и во дворах, примыкающих к зоопарку. Гости, которые приезжают посмотреть на животных и отдохнуть, не знают о бесплатной парковке рядом с учреждением и оставляют свой транспорт у ближайших домов, мешая местным водителям.

Фото, видео instagram.com/penza_resheniya.