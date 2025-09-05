В Белинском районе Volkswagen Polo должницы отправили на торги

Жительница Белинского района задолжала по кредитам более полумиллиона и лишилась средства передвижения. Ее Volkswagen Polo отправили на торги.
Женщина работала официально, но получала оклад в размере МРОТ и думала, что взять с нее нечего. Долг рос и превысил 650 000 рублей.
«Однако, помимо минимальной заработной платы, в собственности у нее находился автомобиль», - рассказали в областном управлении ФССП России.
В один из дней, придя на работу, местная жительница столкнулась с приставами лицом к лицу. Они тут же наложили арест на ее машину. Иномарку изъяли и отправили на торги в счет погашения долгов владелицы.
Ранее в Пензенском районе нерадивого отца обязали мести улицы. Он задолжал ребенку более 500 000 рублей.
