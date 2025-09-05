В Белинском районе Volkswagen Polo должницы отправили на торги

05.09.2025 | 16:57

Жительница Белинского района задолжала по кредитам более полумиллиона и лишилась средства передвижения. Ее Volkswagen Polo отправили на торги.

Женщина работала официально, но получала оклад в размере МРОТ и думала, что взять с нее нечего. Долг рос и превысил 650 000 рублей.

«Однако, помимо минимальной заработной платы, в собственности у нее находился автомобиль», - рассказали в областном управлении ФССП России.

В один из дней, придя на работу, местная жительница столкнулась с приставами лицом к лицу. Они тут же наложили арест на ее машину. Иномарку изъяли и отправили на торги в счет погашения долгов владелицы.

