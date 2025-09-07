Пензенец отправил 760 000 рублей фейковому продавцу BMW X5

07.09.2025 | 10:05

62-летнему пензенцу пришлось обратиться в полицию после попытки купить в интернете дорогой немецкий кроссовер. Его обманули на сотни тысяч рублей.

Мужчина увидел на торговой площадке объявление о продаже BMW X5 стоимостью более 2 720 000 рублей. Он связался с автором, договорился о покупке, а собеседник потребовал задаток. Горожанина это не смутило.

«С помощью приложения заявитель перечислил более 760 000 рублей на банковский счет, предоставленный продавцом», - сообщили в областном УМВД РФ.

Однако после получения денег автор объявления пропал. Только тогда пензенец осознал, что его обманули, и пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело, афериста ищут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.