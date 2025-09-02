С 1 сентября в разы выросли госпошлины для водителей

02.09.2025 | 14:33

С 1 сентября в стране выросли пошлины для водителей, напомнили в областной Госавтоинспекции. Повышение обусловлено инфляцией и экономическими условиями.

По новому закону автовладельцы станут платить:

- за выдачу госномера на автомобиль - 3 000 руб. (было 2 000);

- за выдачу госномера на прицеп - 2 250 руб. (против прежних 1 500);

- за выдачу паспорта транспортного средства - 1 200 руб. (было 800);

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства - 525 руб. (вместо 350);

- за выдачу государственных регистрационных знаков «Транзит», изготовленных на металлической основе, на автомобили и прицепы - 2 400 руб. (было 1 600);

- за выдачу государственных регистрационных знаков «Транзит», изготовленных на бумажной основе, - 300 руб. (повышение с 200);

- за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на бумажной основе - 1 500 руб. (было 500);

- за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе нового поколения - 4 500 руб. (против прежних 1 500);

- за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе - 4 000 руб. (вместо 2 000);

- за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе нового поколения - 6 000 руб. (было 3 000 руб.);

- за выдачу международного водительского удостоверения - 3 200 руб. (с 1 600);

- за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности - 4 500 руб. (против 1 500);

- за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации транспортного средства - 3 000 руб. (было 1 000);

- за продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - 1 500 руб. (вместо 1 000);

- за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов - 2 250 руб. (было 1 500 руб.).

С 1-го числа наложены пошлины на внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам осмотра транспортных средств (500 руб.) и за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям (15 000).