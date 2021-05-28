Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

Гости зоопарка не знают о бесплатной парковке и ставят машины во дворах

Печать

Рядом с Пензенским зоопарком есть просторная бесплатная парковка, однако автовладельцы, приезжающие посмотреть на животных целыми семьями, ею не пользуются.

Об этой парадоксальной ситуации рассказала глава администрации Первомайского района Лидия Белякова на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая.

По выходным дням все окрестные дворы заставлены машинами до такой степени, что местные жители не могут ни заехать, ни выехать. При этом огражденная стоянка на перекрестке улиц Красной и Свердлова почему-то свободна.

При разборе ситуации выяснилось, что парковка эта не частная, а муниципальная. Когда-то она была бесплатной, затем автовладельцам предложили платить за стоянку, и она резко опустела, а машины переместились во дворы.

Сейчас парковка вновь стала бесплатной, но большинство посетителей зоопарка об этом не подозревают.

«Вы не пробовали разместить информацию около центрального и бокового входа в зоопарк?» - поинтересовались депутаты.

«Мы уже вешали объявления и на больницу имени Семашко, и на зоопарк, чтобы люди пользовались парковкой. На нее ставят машины приезжие из других районов Пензы и области, но не в том объеме, как хотелось бы», - рассказала Лидия Белякова.

«Если мало информационных материалов, надо увеличить их количество», - порекомендовали думцы, подчеркнув, что руководству зоопарка также следует озаботиться ситуацией.

В свою очередь глава администрации районов пообещала «доработать ситуацию».

0
0
0
0
 
Гость||

последний раз был там в ноябре 20 года.

въезд на эту парковку перегорожен цепочкой.

шустрый мужик из будочки на этой "муниципальной" парковке объявил стоимость за припарковаться в 50 рубликов.

Гость||

Гость писал(а):

> последний раз был там в ноябре 20 года.

> въезд на эту парковку перегорожен цепочкой.

> шустрый мужик из будочки на этой "муниципальной" парковке объявил стоимость

> за припарковаться в 50 рубликов.

Подтверждаю, аналогичное усмотрел зимой. Привез родственника в Семашко, пришлось крутиться по району, пока не закончится процедура, машину поставить негде, стоянка зацепочена.

Гость||

"Вообще, странно это, ну, просто странно. Я не могу это ещё раз, я не знаю и не хочу этого. Это не значит, что нельзя никого. Ну, наверное, кого-то, может быть, и нужно. Кого-то вводить, кого-то выводить". В.Черномырдин

Гость||

"Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно". В. Черномырдин

Гость||

Гость писал(а):

> "Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно". В.

> Черномырдин

Молодец, держи сахарок

Гость||

Виктор Степанович Черномырдин  — советский и российский хозяйственный и государственный деятель, Председатель Совета Министров — Правительства Российской Федерации (1992—1993), Председатель Правительства Российской Федерации (1993—1998), посол России на Украине (2001—2009). С 11 июня 2009 года до конца жизни — советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества с государствами — участниками СНГ. Один из ярких политиков, будучи ранее крепким хозяйственником привык и к крепкому словцу. Но в политике крепкие слова не приняты, поэтому он, выступая публично, вынужден был их пропускать. И достаточно часто из этого получались не менее яркие и запоминающиеся выражения.

Гость||

...советник Президента... Без комментариев.

Гость||

"У нас какой-то, где-то мы чего-то там, сзади всё чего-то побаиваемся". В. Черномырдин

Гость||

Зимой приехали в зоопарк, видели, как несколько машин застряли в снегу на этой парковке, одну снесло к забору.

Гость||

Правмльно сказал В.Кличко:Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил посмотрел кабинеты, кабинеты мне не важно. Я готов работать, главное, чтобы эта работа была эффективная, а не там, где ты сидишь.

Гость||

Зоопарк!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

автовладельцам предложили платить за стоянку, и она резко опустела, а машины переместились во дворы
Называйте вещи своими именами. Это автобыдло и им всем должны бесплатные парковочные места.

Гость||

Гость писал(a):

им всем должны бесплатные парковочные места.
А ты быдло-вор?

Гость||

Сроду не знали про эту парковку. А теперь, оказывается, она есть и была. Очень странно

Гость||

Никаких табличек и телефонов ответственных лиц там нет.

Бочкарёвское наследие

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте