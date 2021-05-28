Гости зоопарка не знают о бесплатной парковке и ставят машины во дворах

28.05.2021 | 12:52

Рядом с Пензенским зоопарком есть просторная бесплатная парковка, однако автовладельцы, приезжающие посмотреть на животных целыми семьями, ею не пользуются.

Об этой парадоксальной ситуации рассказала глава администрации Первомайского района Лидия Белякова на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая.

По выходным дням все окрестные дворы заставлены машинами до такой степени, что местные жители не могут ни заехать, ни выехать. При этом огражденная стоянка на перекрестке улиц Красной и Свердлова почему-то свободна.

При разборе ситуации выяснилось, что парковка эта не частная, а муниципальная. Когда-то она была бесплатной, затем автовладельцам предложили платить за стоянку, и она резко опустела, а машины переместились во дворы.

Сейчас парковка вновь стала бесплатной, но большинство посетителей зоопарка об этом не подозревают.

«Вы не пробовали разместить информацию около центрального и бокового входа в зоопарк?» - поинтересовались депутаты.

«Мы уже вешали объявления и на больницу имени Семашко, и на зоопарк, чтобы люди пользовались парковкой. На нее ставят машины приезжие из других районов Пензы и области, но не в том объеме, как хотелось бы», - рассказала Лидия Белякова.

«Если мало информационных материалов, надо увеличить их количество», - порекомендовали думцы, подчеркнув, что руководству зоопарка также следует озаботиться ситуацией.

В свою очередь глава администрации районов пообещала «доработать ситуацию».