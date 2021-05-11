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Глас народа

Жительницу области возмутил мусор на кладбище в Кузнецком районе

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В понедельник, 10 мая, в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте» пользовательница пожаловалась на замусоренное сельское кладбище.

«Хотелось бы обратиться к районной администрации с просьбой принять меры к наведению порядка и обеспечению частоты на кладбище с. Козляковка. В каком состоянии на данный момент находятся кладбище - это позор для всех нас и неуважение к усопшим. Зная о том, что за беспорядок ответственность никто не возьмет, прошу вас принять меры к наведению порядка» , - пишет она.

В подтверждение своих слов женщина разместила фотографии, на которых запечатлены раскиданные пакеты, пластиковые цветы, венки, бревна.

Пост вызвал бурное обсуждение комментаторов.

«Если бы хотели, убрали бы все к выходу, а не в лес кидали. А там бы и машина забрала все. Народ, вы сами все запускаете», «У нас на каждом участке кладбища - по 5 контейнеров. Дойти до ближайшего - 3 минуты. И все равно будут свинячить, убирая на своем участке и перекладывая на соседний», «Люди, вы обнаглели вконец. Это ваши усопшие! Это вы гадите! Причем от себя каждый откидывает к соседним могилам. Вокруг кладбищ - это наш мусор, и вы думаете, что администрация будет ездить по кладбищам и убирать? Нам должно быть стыдно, а не администрации», - высказали читатели свои точки зрения.

Одна из участниц обсуждения даже обозначила перспективу своего захоронения: «В завещании напишу, чтобы никакого пластика и искусственных цветов - только натуралка».

По мнению еще одной женщины, проблему можно решить установкой большего количества контейнеров.

Состояние мест захоронений вызывает нарекания жителей Пензенской области. В частности, неоднократно высказывались претензии к содержанию Терновского и Восточного кладбищ.

Чтобы решить проблему, в Пензе объявили электронный аукцион на обслуживание муниципальных кладбищ в период с 1 июня по 31 августа. Победителю готовы заплатить 4 млн рублей из городского бюджета.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость||

Сами же гадите на кладбищах !На старом Бессоновском кладбище, 10 -15 лет все мусор носили в одну кучу, которая оказалась в центре этого кладбища и вывезти её уже было невозможно.Так они придумали - кому место надо стали разгребать и жечь эту кучу.За два года куча исчезла, новых закопали.

Имя: Гость
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