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Глас народа

Еще одно пензенское кладбище назвали неблагоустроенным

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Жители области продолжают жаловаться на состояние мест захоронения. Так, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась читательница, возмущенная тем, каким стало Терновское кладбище.

По словам пензячки, благоустройством там никто не занимается. Кладбище изобилует стихийными свалками, старые деревья падают на могилы, обрезка ветвей не проводится.

«Нет возможности облагородить могилы своих предков из-за отсутствия тропинок. Проходы очень узкие, всю требуемую технику для ремонта приходится нести на голове в буквальном смысле. Раньше своими силами старались устранять проблемы, сейчас это сделать невозможно. Захоронили все центральные аллеи, которые давали какой-никакой доступ к старым захоронениям», - пожаловалась женщина.

Свои слова она проиллюстрировала снимками и видеороликом, запечатлевшими упавшие деревья и скопившийся мусор, а также центральную аллею, посреди которой появилось захоронение.

Ранее возмущение пензенцев вызвали дороги на Восточном кладбище. Посетителям мест захоронений, как пешеходам, так и автомобилистам, будет сложно достигнуть цели. Глубокие лужи и выбоины, ямы, размытый грунт существенно затрудняют путь.

Кроме того, пензенцы неоднократно жаловались на скопления мусора на территории.

Состояние Новозападного кладбища вызвало нарекания у врио губернатора Олега Мельниченко, побывавшего там вскоре после своего назначения, в конце марта.

«Вчера в обед мы с Валерием Кузьмичом (Лидиным. - Прим. ред.) ездили на Новозападное кладбище, чтобы возложить цветы. Андрей Вячеславович, я в шоке. Там ничего не чищено, там лед, ничего не посыпается. Валерий Кузьмич чуть не упал, пролезая через снежные завалы», - высказался врио главы региона.

Фото, видео gusskl2018.

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Гость||

Власти должны построить в Пензе крематорий.

Гость||

Зато деньги дерут.

Гость||

Ни одной новости о том что ни один завод не благоустроен, что не работают заводы. Кладбища основная забота. Верной дорогой идете товарищи демократы.

Гость||

Наша цель - Рай!

Гость||

Дурачек в комментариях опять

Гость||

Крематорий у Вани в чемодане лежал. И терновское никакой не погост, а задворки СТО , там ещё и мойка пригодиться

Имя: Гость
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