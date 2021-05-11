Сетевое издание|18+|Вторник|11 мая 2021|11:17
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Глас народа

На Радоницу в Пензе на дорогах у кладбищ образовались заторы

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Во вторник, 11 мая, в день, когда отмечается Радоница, у пензенских кладбищ образовались заторы. Информация появилась в сообществе автомобилистов.

Так, водители рассказали о пробке на трассе М5, у Восточного кладбища, располагающегося на улице Осенней и именуемого в народе Чемодановским.

«ДПС туда проехала, мож че нарегулируют», - написал один из автомобилистов в 10:00.

Утром затор наблюдался и у Новозападного кладбища.

«На кладбище у Окружной - пробки со всех сторон», - предупредил всех другой водитель.

Радоница - день поминовения усопших в православном календаре, отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. На Радоницу принято приносить на могилы крашеные яйца и другую праздничную еду. Угощения раздают и нищим - на помин души.

В Пензенской области православный праздник узаконен как выходной.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Угощения раздают и нищим - на помин души.
Е.Столярова знает,что цигане вовлекают детей в нищентво и попрошайничество? Практически каждый день начиная с Пасхи,шастают с мешками по кладбищам.,дети клянчат деньги и еду. Это нормальная ситуация с охраной детства? Повторяется из года в год,никаких мер не принимется. Нет работы уполномоченного по правам ребёнка.

А местные это или кочевники,должна разобраться полиция...

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