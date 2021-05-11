На Радоницу в Пензе на дорогах у кладбищ образовались заторы

Во вторник, 11 мая, в день, когда отмечается Радоница, у пензенских кладбищ образовались заторы. Информация появилась в сообществе автомобилистов.
Так, водители рассказали о пробке на трассе М5, у Восточного кладбища, располагающегося на улице Осенней и именуемого в народе Чемодановским.
«ДПС туда проехала, мож че нарегулируют», - написал один из автомобилистов в 10:00.
Утром затор наблюдался и у Новозападного кладбища.
«На кладбище у Окружной - пробки со всех сторон», - предупредил всех другой водитель.
Радоница - день поминовения усопших в православном календаре, отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. На Радоницу принято приносить на могилы крашеные яйца и другую праздничную еду. Угощения раздают и нищим - на помин души.
В Пензенской области православный праздник узаконен как выходной.
penzainform.ru писал(a):Е.Столярова знает,что цигане вовлекают детей в нищентво и попрошайничество? Практически каждый день начиная с Пасхи,шастают с мешками по кладбищам.,дети клянчат деньги и еду. Это нормальная ситуация с охраной детства? Повторяется из года в год,никаких мер не принимется. Нет работы уполномоченного по правам ребёнка.
А местные это или кочевники,должна разобраться полиция...