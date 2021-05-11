На Радоницу в Пензе на дорогах у кладбищ образовались заторы

11.05.2021 | 10:17

Во вторник, 11 мая, в день, когда отмечается Радоница, у пензенских кладбищ образовались заторы. Информация появилась в сообществе автомобилистов.

Так, водители рассказали о пробке на трассе М5, у Восточного кладбища, располагающегося на улице Осенней и именуемого в народе Чемодановским.

«ДПС туда проехала, мож че нарегулируют», - написал один из автомобилистов в 10:00.

Утром затор наблюдался и у Новозападного кладбища.

«На кладбище у Окружной - пробки со всех сторон», - предупредил всех другой водитель.

Радоница - день поминовения усопших в православном календаре, отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. На Радоницу принято приносить на могилы крашеные яйца и другую праздничную еду. Угощения раздают и нищим - на помин души.

В Пензенской области православный праздник узаконен как выходной.